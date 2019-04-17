Срочный переход на смену полных моделей антикоррупционного органа в Армении может содержатьв себе опасность: Артур Давтян

В Армении проходят обсуждения вокруг двух моделей антикоррупционного органа. По одной модели, должен быть сформирован независимый антикоррупционный орган, который будет содержать предупреждающий компонент. Согласно второй модели, будет антикоррупционный орган, который одновременно должен осуществлять и уголовное преследование, то есть, досудебное производство, оперативно-розыскные мероприятия и т. д. Об этом в беседе с журналистами заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“Я думаю, что срочныйпереход на смену полных моделей антикоррупционного органа в Армении может содержатьв себе опасность. Если у нас должен быть орган, выполняющий все функции этой сферы, то для этого нужно время и необходимо идти к этому поэтапно”, - сказал Давтян в беседе с Арменпресс.