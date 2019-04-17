Рабочий визит Зограба Мнацаканяна в Париж начался со встречи с министром иностранных дел Франции

Рабочий визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Париж начался со встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки.