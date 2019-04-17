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Рабочий визит Зограба Мнацаканяна в Париж начался со встречи с министром иностранных дел Франции


Рабочий визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Париж начался со встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки.




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