Рабочий визит Зограба Мнацаканяна в Париж начался со встречи с министром иностранных дел Франции
Рабочий визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Париж начался со встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки.
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