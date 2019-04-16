Пашинян выдвинул кандидатуру Гегама Геворгяна на должность председателя ГКЗЭК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул кандидатуру Гегама Геворгяна на должность председателя Государственной комиссии по защите экономической конкуренции. Как сообщает Арменпресс, соответствующее предложение размещено на официальном сайте Национального Собрания.

Вопрос был включен в повестку текущих четырехдневных заседаний.

Гегам Геворгян занимает должность первого заместителя министра сельского хозяйства.