Елизавета II поблагодарила экстренные службы Франции за тушение пожара в Нотр-Даме

Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила французские экстренные службы, потушившие пожар в соборе Парижской Богоматери. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщил Букингемский дворец, опубликовав послание британского монарха президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

"Принц Филип [супруг королевы] и я были глубоко опечалены, увидев снимки пожара, который охватил собор Парижской Богоматери", - написала королева, отдав должное работе сотрудников экстренных служб, которые "рисковали своими жизнями, чтобы попытаться спасти этот важный национальный памятник". "Мои мысли и молитвы в это трудное время с теми, кто молится в этом соборе и со всей Францией", - добавила она.