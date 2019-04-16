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Представители МО Армении выехали в Москву


Представители Министерства обороны Республики Армения принимают участие в заседании рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, которое проходит в Москве с 16 по 19 апреля.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.




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