Тигран Саркисян: «Юридические решения, которые принимались в Евросоюзе при формировании наднациональных институтов, интересны для ЕЭК»

Перспективы сотрудничества по изучению лучшей мировой практики в сфере совершенствования международно-правовых основ экономической интеграции обсудили Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и Председатель Совета директоров Европейской организации публичного права (ЕОПП) Спиридон Флогаитис в ЕЭК.

Тигран Саркисян рассказал о работе Комиссии, институтах и целях евразийской интеграции, достигнутых результатах, которые подтверждают состоятельность Союза как полноценного субъекта международного права. Он подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – молодое и, в отличие от ЕС, исключительно экономическое объединение,сообщает Арменпресс.

«Стадия становления нашего Союза предполагает, что мы должны быть заинтересованы в сотрудничестве с Европейской организацией. Укрепление институциональных основ ЕАЭС – наш приоритет», – заявил Председатель Коллегии ЕЭК.

Спиридон Флогаитис отметил важность ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии в глобальной системе международных отношений, и в евразийском регионе в частности. «Безусловно, важную и активную роль в развитии международных связей играет Евразийская экономическая комиссия. Мой визит подтверждает наше большое желание и намерение развивать глубокое и всестороннее сотрудничество с наднациональным органом», – отметил Председатель Совета директоров ЕОПП.

В ходе встречи Тигран Саркисян отметил, что юридические решения, которые принимались в Евросоюзе при формировании наднациональных институтов, интересны для ЕЭК. Основное внимание было уделено практике Европейского союза в сфере применения правового статуса наднациональных компаний, а также передаче национальных полномочий наднациональному органу на каждом этапе интеграционного строительства.

«Сейчас Комиссия изучает правовой статус наднациональных европейских компаний, опыт Европейского союза в формировании правового поля и введения инструментов для свободного передвижения не только товаров, но и компаний с точки зрения его имплементации в наше союзное право. Какие права и обязанности накладывает на предприятия это законодательство, насколько это стимулирует интеграцию – вот что нас прежде всего интересует», – подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК.

В завершение встречи стороны обсудили перспективы институционализации и сотрудничества. Для этого, в частности, намечено разработать документ о взаимопонимании с изложением направлений, представляющих взаимный интерес.