СМИ: мэрия Парижа выделит €50 млн на восстановление Нотр-Дама

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что мэрия города выделит €50 млн на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV.

Во вторник утром глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила о выделении €10 млн в качестве экстренной помощи на восстановление собора,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс