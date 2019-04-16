СМИ: мэрия Парижа выделит €50 млн на восстановление Нотр-Дама
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что мэрия города выделит €50 млн на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV.Во вторник утром глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила о выделении €10 млн в качестве экстренной помощи на восстановление собора,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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