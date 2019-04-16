В Национальном собрании обсуждается вопрос избрания судьи Конституционного суда

На пленарном заседании НС руководитель аппарата президента РА Эмиль Тарасян на вакантную должность судьи Конституционного суда представил кандидата, представленного президентом РА Арменом Саркисяном - Гора Ованнисяна. Как передает «Арменпресс», Тарасян представил кандидата на заседании парламента 16 апреля.

“Для порядка выдвижения кандидата в судьи КС и более прозрачной организации процесса указом президента 31 января была установлена процедура, которая обеспечит указанные принципы. Была сформирована временная консультативная рабочая группа, в которую вошли представители государственных, научных и учебных заведений. В сроки, установленные объвлением, размещенным на официальном сайте аппарата президента были представлены документы трех кандидатов в судьи КС - Гора Ованнисяна, Ваге Григоряна и Мартина Манукяна. Члены рабочей группы после беседы с кандидатами в закрытых конвертах представили свои мнения президенту. Президент, приняв их к сведению, проведя личную беседу с каждым из кандидатом, выдвинул кандидатуру Гора Ованнисяна”, - сказал Тарасян.

Гор Ованнисян родился 15 сентября 1978 года в Артике. В 2000 году он с отличием окончил бакалавриат юридического факультета ЕГУ, затем в 2002 году - магистратуру по уголовно-правовой специальности. После окончания университета был призван на срочную военную службу. Профессиональную деятельность начал с 2001 года. В 2014 году окончил докторантуру юридического факультета Берлинского университета им. Гумбольта и получил степень доктора юридических наук. Тарасян отметил, что Гор Ованнисян является гражданином только Армении и соответствует требованиям, предъявленным кандидатам в судьи КС, предусмотренным Конституцией.