Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выедет с рабочим визитом в Париж

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 16 - 18 апреля совершит рабочий визит в Париж. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Департамент информации и по связям с общественностью МИД Армении. В ходе визита глава МИД Армении встретится с министром иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дрианом, председателем комиссии по внешним отношениям Национального собрания Франции - Мариэль де Сарнез и другими должностными лицами.

Зограб Мнацаканян выступит во Французском институте международных отношений. Планируется также встреча министра иностранных дел с представителями армянской общины Франции.