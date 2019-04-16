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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выедет с рабочим визитом в Париж


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 16 - 18 апреля совершит рабочий визит в Париж. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Департамент информации и по связям с общественностью МИД Армении. В ходе визита глава МИД Армении встретится с министром иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дрианом, председателем комиссии по внешним отношениям Национального собрания Франции - Мариэль де Сарнез и другими должностными лицами.

Зограб Мнацаканян выступит во Французском институте международных отношений. Планируется также встреча министра иностранных дел с представителями армянской общины Франции.




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