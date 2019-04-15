Загорелся собор Парижской Богоматери

В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. На кадрах с места происшествия видны густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши здания. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, на других - охваченная огнем кровля. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Как сообщает BFM TV со ссылкой на пожарных, произошедшее с высокой степенью вероятности связано с проводящимися в здании реставрационными работами.

Информация о пострадавших пока не поступала. Туристы и прихожане были эвакуированы из собора. Вокруг здания выстроен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам де Пари - один из символов французской столицы и одна из самых посещаемых туристами исторических достопримечательностей Европы.