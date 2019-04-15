Если окажется, что давшее Александру Саргсяну разрешение покинуть страну лицо допустил ошибку, то понесет суровое наказание: Пашинян

Лицо, принявшее решение о разрешении Александру Азатовичу Саргсяну, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, покинуть страну будет подвергнут суровому наказанию, если окажется, что решение было неправильным в судебно-процессуальном плане. Как сообщает Арменпресс, об этом 15 апреля сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение, и следственный орган предоставил обвиняемому возможность по определенной причине покинуть страну. Не я принимал это решение, и если окажется, что решение является неправильным в процедурном аспекте, и кому-то была дана возможность избежать ответственности, наказания, то лица, которые дали это разрешение, будут подвергнуты суровому наказанию», - сказал премьер-министр.