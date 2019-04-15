Вице-премьер Тигран Авинян принял посла Японии в Армении

Вице-премьер Тигран Авинян 15 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джун Ямаду.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений между Арменией и Японией. Тигран Авинян обратил внимание собеседника на шаги правительства Армении, направленные на реформирование экономической системы.

Вице-премьер подчеркнул, что предпринимаемые правительством меры создают новые возможности для иностранных инвесторов.

Посол Ямада высоко оценил прогресс Армении в области высоких технологий и подчеркнул, что опыт Армении в этом направлении может послужить примером для многих других стран. Он отметил, что заинтересованным ведомствам и представителям предпринимательской среды Японии регулярно представляются привлекательные в плане инвестиций новые инициативы в Армении.

Стороны также коснулись программы «Работай, Армения». Подчеркнув важность успешной реализации этого проекта по стимуляции занятости в Армении, вице-премьер Авинян отметил, что он открыт для участия заинтересованных международных партнеров.