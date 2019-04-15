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Союз банков Армении и Клуб экономических журналистов начали серию совместных семинаров для журналистов


По совместной инициативе Союза банков Армении и Клуба экономических журналистов стартовал цикл семинаров, цель которых - представить журналистам, специализирующимся на освещении финансово-экономических тем, различные информационные материалы и анализы деятельности банковской системы Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в службе общественных связей Союза банков Армении, в ходе двухмесячных семинаров в рамках различных тем, интересующих журналистов, и имеющих общественную значимость, лекции проведут высокопоставленные руководители банковской системы Армении и лучшие эксперты банковского дела.

Первый семинар для журналистов начался с церемонии открытия в Союзе банков Армении.

Добавим, что семинары почти для 20 журналистов, освещающих экономические темы, будут проводиться в каждую субботу, а по окончании программы участникам будут выданы соответствующие сертификаты.




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