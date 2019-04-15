Армянская делегация приняла участие в XI международном форуме «Атомэкспо-2019»

15 апреля 2019 года в Сочи состоялось официально открытие XI Международного форума «АТОМЭКСПО-2019». В этом году на форум зарегистрировалось свыше 3600 гостей из 74 стран (на шесть больше, чем в прошлом году). Среди новых стран, представленных на Форуме - Катар, Бахрейн и Никарагуа.

Армянская делегация во главе с заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Акопом Варданяном принимает активное участие в работе форума. В состав делегации входят: начальник управления энергетики министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гайк Бадалян, начальник управления кредитных и грантовых программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Мартиросян, генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян, национальный эксперт ООН по энергетике в Армении Ара Марджанян. В рамках форума члены армянской делегации примут участие в заседаниях и круглых столах, проведут двусторонние переговоры с представителями государственного сектора и деловых кругов других стран,передает Арменпресс.

В этом году участников ждет насыщенная деловая программа. Участники смогут посетить 18 круглых столов по актуальным аспектам развития атомных технологий. На них планируется обсудить ядерные технологии, которые открывают новые возможности для развития медицины, создания уникальных материалов, покорения космоса, освоения арктических территорий, а также служат укреплению энергетической базы экономики.

Форум проходит под девизом «Ядерные технологии для лучшей жизни». Нет такой сферы человеческой деятельности, где так или иначе не присутствовали бы достижения атомной отрасли. «Мирный атом связан и со всеми задачами и целями устойчивого развития, обозначенными ООН, добавил глава Росатома. На нынешнем форуме мы обсудим новейшие технологии, которые будут лежать в основе будущего нашей планеты», - подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.