Председатель постоянной комиссии НС РА по вопросам европейской интеграции, депутат фракции «Мой шаг» Арман Егоян возглавит парламентские группы дружбы Армения-Канада и Армения-Швейцария.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Имею честь сообщить, что решением НС РА я возглавлю парламентские группы дружбы Армения-Канада и Армения-Швейцария. По крепким парламентским традициям у нас еще есть неиспользованный потенциал сотрудничества с этими «полными демократиями» и «свободными экономиками».

Эгалитаризм, инклюзивность, тесное сотрудничество «государство-частный сектор» и стремление к социальному равенству – образцовые элементы канадской политической культуры.

Прямая демократия, сильное местное самоуправление и отсутствие оппозиции – да-да, отсутствие оппозиции — характерные элементы швейцарской политической системы. Достойна внимания и уникальная система ВС Швейцарии и их роль в мире в стране на протяжении двух столетий», - написал Егоян.