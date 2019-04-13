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Арман Егоян возглавит парламентские группы дружбы Армения-Канада и Армения- Швейцария


Председатель постоянной  комиссии НС РА  по вопросам европейской  интеграции, депутат фракции «Мой  шаг» Арман Егоян возглавит парламентские  группы  дружбы  Армения-Канада и Армения-Швейцария.

Как  передает Арменпресс, об этом он написал в  Facebook.

«Имею честь сообщить, что решением НС РА я возглавлю  парламентские  группы  дружбы  Армения-Канада и Армения-Швейцария. По крепким парламентским традициям у  нас еще есть неиспользованный  потенциал сотрудничества с этими «полными демократиями» и «свободными экономиками».

Эгалитаризм, инклюзивность, тесное  сотрудничество «государство-частный  сектор» и стремление  к  социальному  равенству – образцовые элементы  канадской  политической  культуры.

Прямая демократия, сильное  местное  самоуправление и отсутствие  оппозиции – да-да, отсутствие оппозиции  —  характерные элементы швейцарской  политической  системы. Достойна  внимания  и уникальная система ВС Швейцарии и их роль в  мире  в  стране на протяжении двух столетий», - написал Егоян.

 

 

 




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