Адвокаты директора компании "Спайка" Давида Казаряна подали кассационную жалобу. Об этом заявил в беседе с Арменпресс адвокат Давида Казаряна Карен Сардарян.

“Мы оспариваем решение суда первой инстанции Еревана об аресте Казаряна. Жалоба была подана сегодня”, - сказал Сардарян.