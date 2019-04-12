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Адвокаты директора компании "Спайка" Давида Казаряна подали кассационную жалобу


Адвокаты директора компании "Спайка" Давида Казаряна подали кассационную жалобу. Об этом заявил в беседе с Арменпресс адвокат Давида Казаряна Карен Сардарян.

“Мы оспариваем решение суда первой инстанции Еревана об аресте Казаряна. Жалоба была подана сегодня”, - сказал Сардарян.




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