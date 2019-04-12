Тимошенко призвала Порошенко и Зеленского не подрывать уважение к статусу президента

Лидер партии "Батькивщина" и глава одноименной фракции в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко призвала действующего главу государства Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского уважать статус президента. Такое обращение экс-кандидат в президенты Тимошенко сделала в связи с перепалкой Порошенко и Зеленского в четверг поздним вечером в прямом эфире канала "1+1".

"Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса", - обратилась Тимошенко к обоим кандидатам на выборах главы государства в Facebook, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я сейчас хочу обратиться к Петру Алексеевичу (Порошенко). Я знаю, что часть людей на Украине верит в то, что вы сделали часть добрых дел для нашей страны. И потому в это тяжелое для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку. И как бы трудно ни было, защитить статус поста президента и статус государства", - сказала она.

Обратилась она и к Зеленскому. "Если вы мечтаете занять эту должность (главы государства), берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно устраивать бои вокруг нее. И не нужно в борьбе за право стать президентом уничтожать честь и гордость президентского статуса", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, когда Зеленский "бросил трубку практически в лицо действующему президенту", она "увидела, какой это был стресс для президента". "Зная о его проблемах со здоровьем... У него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить... Нужно просто быть людьми", - подчеркнула Тимошенко, призвав "уметь вовремя подать друг другу глоток воды" и перейти к "возрождению и созиданию Украины".

В четверг вечером Порошенко пришел на лояльный к Зеленскому телеканал "1+1" и вызвал его на дебаты "прямо сейчас". Тот подключился по телефону и сообщил, что находится в Париже. Он сказал, что в пятницу у него встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одновременно в студии начал говорить и Порошенко, сообщив, что у него в пятницу тоже состоится встреча с Макроном. После непродолжительных перепалок Зеленский оборвал разговор и бросил трубку. Позднее в штабе Зеленского оправдали его поведение тем, что на него "выливается большой объем грязи".

В первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,40%. Во втором туре 21 апреля за президентскую булаву будут бороться Зеленский и Порошенко.