В Армении все нужно пробовать: Ким Кардашян ответила на вопросы Vogue

Журнал мод "Vogue" посетил участницу реалити-шоу “Семья Кардашян”, модель, актрису Ким Кардашян. Как передает «Арменпресс», журнал Ким Кардашьян задал 73 вопроса, относящихся к ее жизни, работе, предпочтениям, семье.

Были заданы вопросы и об Армении. Ведущий попытался уточнить, что больше впечатлило Ким Кардашян в Армении.

“Еда. Там нужно все попробовать”, - сказала Ким Кардашян. Следующий вопрос ведущего был о ее знание армянского языка. “ Вы говорите по-армянски?”, - спросил ведущий на армянском. На что Ким Кардашян ответила: “Как ты?”