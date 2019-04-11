Правительство одобрило проект расчета стажа сотрудников “Наирита” и выплаты зарплаты с 1 января

Правительство приняло решение, которое даст возможность расчета стажа сотрудников ЗАО “Завод Наирит” и выплату заработной платы с 1 января.

Как передает «Арменпресс», учитывая то обстоятельство, что решение правительства о выплате заработной платы сотрудникам ЗАО “Завод Наирит” для оказания финансовой помощи в осуществлении безопасного хранения химических веществ и оборудования, имеющихся в технологических системах, емкостях и оборудованиях, было принято 24 января с. г., однако зарплаты работающим работникам и приравненные к ним другие выплаты должны быть выплачены с 1 января, следовательно, исходя из необходимости правовых регулирований, необходимо внести дополнение в вышеуказанное решение правительства РА.

При этом отмечается, что срок трудового договора, заключенного в 2018 году с сотрудниками ЗАО “Завод Наири”, истек 31.12.2018 г. и им была выплачена зарплата за 2018 год, и был произведен окончательный расчет. Трудовые договоры с вышеуказанными сотрудниками вновь заключены 6 февраля текущего года.