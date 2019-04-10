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Саркис Торосян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра


Решением премьер-министра Никола ПашинянаСаргис Торосян освобожден от должности начальника управления по социальным вопросам аппарата премьер-министра.

Как передает Арменпресс, другим решением премьер-министра Саркис Торосян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра.

На прошлой неделе решением премьер-министра от должности заместителя руководителя аппарата премьер-министра был освобожден Артур Саркисян.




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