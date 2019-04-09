КГД раскрыл случай организации лотерей в обход закона: государству нанесен ущерб в размере 1 млрд драмов

В результате следственных и других процессуальных действий, предпринятых в рамках предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении Комитета по государственным доходам, и на основе достаточных фактических данных, полученных в сотрудничестве с управлением информационных технологий, гражданину РА С. А. предъявлено обвинение в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 188 УК РА (незаконное предпринимательство). Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, государству нанесен ущерб в размере 1 млрд драмов.

В частности, С.А. обвиняется в том, что являясь директором ООО “Букмекерская компания “Еврофутбол””, организующей тотализатор лотерею, с ноября 2018 г. по сей день, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, предусмотренной статьей 43 Закона РА “О лицензировании”, а также избегая уплаты государственной пошлины в размере 500.000-кратной базовой пошлины, предусмотренной статьей 19 Закона РА “О государственной пошлине” для лотерей указанного типа, по адресу улица Аяси 10/1 в Ереване, организовал и осуществил интернет тотализатор с выигрышем, оформив его на имя организации “Эфусофт НВ”, организующей лотереи и интернет-игры с выигрышами на основании лицензии 1668/JAZ, выданной “Комитетом азартных игр” на острове Кюрасао в Нидерландах, в результате чего государству был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере - в 1 млрд драмов.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.