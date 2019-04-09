Короткометражная анимационная лента "Пять минут до моря" режиссера Натальи Мирзоян завоевала национальную анимационную премию "Икар" в главной номинации - "Фильм". Церемония награждения российским аналогом "Оскара" в мультипликации состоялась в Московском международном университете, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Награды вручали деятели культуры, в числе которых актеры Александр Филиппенко, Валерий Гаркалин, Леонид Барац, продюсер, сценарист, комедийный актер Семен Слепаков, композитор Максим Дунаевский, директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев и другие.

Мультфильм-победитель создан студией анимации "Петербург" в 2018 году. По сюжету мама просит дочку сделать перерыв между купаниями в море, девочка начинает разглядывать соседей по пляжу и замечает, что для каждого из них время течет по-разному.

В номинации "Режиссер" пальма первенства у Натальи Мирзоян за ленту "Пять минут до моря". За роль дедушки в мультфильме Леонида Шмелькова "Лола живая картошка" лучшим актером был признан Армен Джигарханян.