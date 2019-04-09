Парламент Армении принял законопроект о замене подсчета единицы измерения, применяемой для акцизного налогообложения сжатого природного газа куб. м на кг

Национальное Собрание РА во втором чтении и полностью приняло проект закона о замене подсчета единицы измерения, применяемой с целью акцизного налогообложения на сжатый природный газ куб. м на кг. Как передает «Арменпресс», представленный правительством проект О внесении изменений в Налоговый кодекс был принят на заседании парламента 9 апреля.

Замминистра финансов РА Арман Погосян сообщил, что после принятия проекта в первом чтении предложений по проекту не было.

“Вопрос регулирования проекта относится к единице учета измерения объемов реализации сжатого природного газа в целях налогообложения акцизным налогом. По действующему законодательству этой единиойа измерения был кубический метр, проектом предлагается перейти на килограмм. Планируется, что в случае принятия закона полностью, регулирование вступит в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем, включающим день официального опубликования”,-сказал Погосян.

За проект проголосовали 107 депутатов, против и воздержавшихся не было.