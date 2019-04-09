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В последнюю субботу апреля будет отмечаться День гражданина Армении. Парламент Армении принял проект закона


Национальное Собрание РА во втором чтении и полностью приняло представленный правительством законопроект О внесении дополнения в закон “О праздниках и памятных днях”

Как передает «Арменпресс», проект был принят на внеочередном заседании НС  9-го апреля.

По проекту предлагается  в последнюю субботу апреля отмечать День гражданина Армении. В случае совпадения субботы с 1 мая День гражданина Армении будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

За проект проголосовали 97 депутатов, против - 3, воздержались – 6.




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