Армен Саркисян принял участие в церемонии открытия регионального форума Всемирного экономического форума в Иордании

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Хашимитском КоролевствеИордании, сегодня принял участие в церемонии открытия регионального форума Всемирного экономического форума, посвящённого Ближнему Востоку и Северной Африке

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Всемирный экономический форума организованпри содействии и высоком попечительстве Короля Иордании Абдаллы Второго Ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими и Королевы Рании Аль-Абдаллы.

На открытии форума присутствовали более 1000 лидеров, представляющих государственные, деловые и общественные круги разных стран, Генсек ООН АнтониуГуттериш.

Участников форума приветствовал король Иордании Абдалла Второй Ибн Аль-Хусейн Аль-Хашими. Выступавшие обсуждали вызовы, с которыми сталкивается регион, в частности, вопросы энергетической безопасности, источников возобновляемой энергии, климата и др.