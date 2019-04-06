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Армен Саркисян принял участие в церемонии открытия регионального форума Всемирного экономического форума в Иордании


Президент Армении Армен Саркисян, находящийся  с рабочим визитом в Хашимитском КоролевствеИордании, сегодня принял участие  в  церемонии открытия  регионального форума Всемирного экономического форума, посвящённого Ближнему Востоку и Северной Африке

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Всемирный экономический  форума организованпри содействии и высоком попечительстве Короля Иордании Абдаллы Второго Ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими и Королевы Рании Аль-Абдаллы.

На открытии форума присутствовали более 1000 лидеров, представляющих государственные, деловые и общественные круги разных стран, Генсек ООН АнтониуГуттериш. 

Участников  форума  приветствовал  король Иордании Абдалла Второй Ибн Аль-Хусейн Аль-Хашими. Выступавшие обсуждали  вызовы, с которыми сталкивается регион, в  частности,  вопросы энергетической  безопасности, источников  возобновляемой энергии, климата и др.

 




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