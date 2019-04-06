7 апреля в Степанакерте состоится официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери
7 апреля, в 10:00 часов, в Степанакерте состоится официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Арцахпресс.
Из Арцахской епархии сообщают, что в тот же день в 11:00 часов первое богослужение проведет КатоликосВсех Армян Гарегин II.
На торжественной церемонии будут присутствовать сыновья первого благотворителя строительства Собора Карен и МикаелВарданяны. Семья Варданянов пожертвовала на строительство Кафедрального собора в Степанакерте в общей сумме 400 млндрамов.
На открытии будут присутствовать также представители Святого Эчмиадзина, другие благотворители, государственные чиновники, гости.