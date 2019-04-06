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7 апреля в Степанакерте состоится официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери


7 апреля, в 10:00 часов,  в Степанакерте состоится официальная церемония освящения и открытия Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Арцахпресс.

Из  Арцахской епархии сообщают, что в тот же  день в  11:00 часов  первое  богослужение проведет КатоликосВсех Армян Гарегин II.

На торжественной  церемонии будут присутствовать  сыновья  первого  благотворителя  строительства Собора   Карен и МикаелВарданяны. Семья Варданянов пожертвовала на строительство Кафедрального собора в Степанакерте в общей сумме 400 млндрамов.

На открытии будут присутствовать также представители  Святого Эчмиадзина, другие  благотворители, государственные  чиновники, гости.




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