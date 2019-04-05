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Премьер-министр Армении назначил заместителей министра юстиции


Решением премьер-министра Республики Армения назначены заместители министра юстиции.

Как передает «Арменпресс», первым заместителем министра юстиции назначен Артак Асатрян.

Заместителями министра юстиции назначены Тигран Хачикян и Анна Вардапетян.




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