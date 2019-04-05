Президент Армен Саркисян прибыл в Амман

Президент республики Армен Саркисян 5 апреля с рабочим визитом прибыл в столицу Иорданского Хашимитского Королевства Амман. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саркисян 6 апреля примет участие во встрече Всемирного экономического форума, посвященной Ближнему Востоку и Северной Африке, на которую приглашен в качестве докладчика.