Президент Армен Саркисян прибыл в Амман
Президент республики Армен Саркисян 5 апреля с рабочим визитом прибыл в столицу Иорданского Хашимитского Королевства Амман. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.
Президент Саркисян 6 апреля примет участие во встрече Всемирного экономического форума, посвященной Ближнему Востоку и Северной Африке, на которую приглашен в качестве докладчика.
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