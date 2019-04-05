Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Президент Армен Саркисян прибыл в Амман


Президент республики Армен Саркисян 5 апреля с рабочим визитом прибыл в столицу Иорданского Хашимитского Королевства Амман. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саркисян 6 апреля примет участие во встрече Всемирного экономического форума, посвященной Ближнему Востоку и Северной Африке, на которую приглашен в качестве докладчика.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации