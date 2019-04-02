Никол Пашинян подвел итоги рабочей встречи с председателем КГД

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел рабочую встречу с председателем Комитета государственных доходов Давидом Ананяном. Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении на своей странице в Facebook написал об итогах этой встречи.

“Завершилась моя рабочая встреча с председателем КГД Давидом Ананяном.

Значит, подведем итоги:

План сборов госбюджета в первом квартале перевыполнен на 11,4 млрд драмов. Обратите внимание, что резервный фонд нашего бюджета составляет 9,4 млрд драмов на весь год. То есть в первом квартале у нас было перевыполнение резервного фонда на 2 млрд драмов.

В первом квартале хозяйственным субъектам было возвращено 26.4 млрд драмов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 7.4 млрд драмов.

В марте 2019 года по сравнению с мартом прошлого года было напечатано 8 млн 361 тысяч 119 чеков ККМ. В первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом прошлого года число напечатанных чеков ККМ составляет 20 млн 710 тысяч 114 штук.

В первом квартале апелляционная комиссия КГД заслушала 506 жалоб, 288 из которых, то есть более половины - удовлетворены (в прошлом году за тот же период было выслушано 152 жалобы, было удовлетворено 78). Эта статистика не только свидетельствует о росте взаимного доверия налоговых органов и бизнес-среды, но и существенно разгружает судебную систему”, - написал премьер-министр Армении.