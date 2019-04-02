Пока Карабахский конфликт не урегулирован, мы должны быть готовы к любому развитию: Никол Пашинян

Переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта должны быть продолжены.

Об этом в беседе с журналистами в военном пантеоне “Ераблур” сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что в то же время необходимо быть готовыми к любому развитию.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян сказал: “Переговоры должны продолжаться, но мы также должны понять, что пока конфликт не урегулирован, мы, как государство, как народ, должны быть готовы к любому развитию событий”.

Премьер-министр РА также коснулся последнего заявления министра обороны РА Давида Тонояна о том, что формата “территории в обмен на мир” не будет, а будет формат “новая война против новых территорий”.

“Шум вокруг заявления Давида Тонояна бессмыслен. Если бы он сделал другое заявление, то я освободил бы его от должности министра обороны. Он сказал, что если вдруг начнется война, нашим стремлением будет победа. Если министр обороны будет думать по-иному, то он не должен быть министром обороны. Это никоим образом не бросает тень на процесс мирного урегулирования, наоборот, подчеркивает его важность”, - отметил Никол Пашинян.

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 29 марта в Нью-Йорке встретился с представителями армянской общины. “Я, как министр обороны, говорю, что формата “территории в обмен на мир” не будет, я переоформил его в “новую войну против новых территорий”, - заявил Тоноян, касаясь процесса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.