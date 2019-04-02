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Никол Пашинян в Ераблуре почтил память погибших в апрельской войне героев


Премьер-министр РА Никол Пашинян, председатель НС РА Арарат Мирзоян, члены правительства, депутаты, высокопоставленные военные чины 2 апреля посетили воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти героев, самоотверженно погибших при защите границ Родины в ходе четырехдневной апрельской войны и возложить цветы к их могилам. Как передает «Арменпресс», священники Армянской Апостольской Церкви отслужили панихиду.

Никол Пашинян и Арарат Мирзоян возложили цветы и к могилам спарапета  Вазгена Саркисяна, и военачальника, государственного деятеля Андраника Озаняна. Цветы были возложены и  к памятнику без вести пропавших воинов.

Фото: Мхитара Хачатряна



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