Зеленский лидирует в президентской гонке

ЦИК Украины обработал 50,18% протоколов результатов голосования на выборах президента Украины. Лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,20% голосов избирателей (после подсчета 45% у него было 30,16).

Вторую строчку занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 16,64. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии "Батькивщина",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Очередные выборы президента Украины прошли в воскресенье. На пост украинского лидера претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для страны.

По данным экзитполов, опубликованным после закрытия участков, во второй тур должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур голосования запланирован на 21 апреля.