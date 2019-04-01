ЕС подтверждает полноценную поддержку сопредседателям МГ ОБСЕ в урегулировании Карабахского конфликта

Европейский Союз подтверждает полноценное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, комментируя состоявшуюся 29 марта в Вене встречу глав Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Обнадеживают приверженность руководителей укреплению режима прекращения огня и созданию благоприятных условий для мира, а также их готовность предпринять шаги по продолжению эффективных переговоров. Европейский союз с нетерпением ждет разработки шагов как Венской договоренности в гуманитарной сфере, так и соглашения о подготовке народов к миру, о чем договаривались министры иностранных дел в Париже 16 января 2019 года. Европейский Союз готов содействовать усилиям в этом направлении. Европейский Союз вновь подтверждает свою полноценную поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в том числе через представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, а также в рамках мер по укреплению доверия среди гражданского общества”, - говорится в заявлении.