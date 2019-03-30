В плане выявления террористической угрозы ситуация в Армении полностью контролируема — ответ СНБ российскому министру

Борьба с терроризмом является одним из основных приоритетов Службы национальной безопасности Армении. В этой сфере круглосуточная работа соответствующих подразделений СНБ РА направлена на своевременное выявление и предотвращение любых явлений, содержащих террористическую угрозу. В этом плане ситуация в Армении полностью контролируема.

Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказали в пресс-центре СНБ, комментируя заявление начальника Главного Управления по противодействию экстремизму Министерства Внутренних Дел Российской Федерации Олега Ильиных о том, что «Интересы ИГ перенеслись на страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Армению».

«На постоянной основе проводится тщательный анализ деятельности международных террористических организаций в других регионах, и в случае выявления любых признаков угрозы безопасности Армении они будут пресекаться – в том числе и в сотрудничестве с партнерскими спецслужбами.

В плане борьбе с международным терроризмом СНБ Армении активно сотрудничает со спецслужбами-партнерами многих стран – в том числе и в формате Антитеррористического центра СНГ», - говорится в заявлении СНБ РА.

Начальник Главного Управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных в интервью РИА Новости сказал, что стратегическое поражение провозглашенного халифата ИГ в Сирии и Ираке толкает ИГ перенести зону интересов на страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Армению.