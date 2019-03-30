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В плане выявления террористической угрозы ситуация в Армении полностью контролируема — ответ СНБ российскому министру


Борьба  с терроризмом является одним из основных приоритетов Службы  национальной  безопасности Армении. В этой  сфере  круглосуточная работа соответствующих  подразделений   СНБ РА  направлена  на  своевременное  выявление и предотвращение  любых явлений, содержащих террористическую угрозу. В этом  плане    ситуация  в  Армении полностью контролируема. 

Об этом в ответ на запрос  Арменпресс сказали в  пресс-центре  СНБ, комментируя заявление  начальника Главного Управления по противодействию экстремизму Министерства Внутренних Дел Российской Федерации Олега Ильиных о том, что «Интересы  ИГ перенеслись на страны  СНГ – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Армению».

«На постоянной  основе проводится  тщательный  анализ деятельности международных террористических организаций в  других регионах, и в  случае  выявления любых  признаков   угрозы безопасности Армении они будут пресекаться – в  том числе  и в сотрудничестве  с партнерскими спецслужбами.

В плане  борьбе  с международным терроризмом СНБ Армении активно сотрудничает со спецслужбами-партнерами многих стран – в том числе  и в  формате  Антитеррористического центра СНГ», - говорится в заявлении СНБ РА.

Начальник  Главного Управления по противодействию экстремизму МВД РФ  Олег Ильиных в  интервью РИА Новости сказал, что  стратегическое  поражение  провозглашенного халифата ИГ в Сирии и Ираке толкает ИГ перенести зону  интересов  на страны  СНГ – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Армению.

 

 

 

 

 

 




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