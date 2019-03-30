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Себастьян Курц приветствовал демократические процессы в Армении


Премьер-министр Никол Пашинян встретился в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В ходе беседы собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА,в частности, Никол Пашинян и Себастьян Курц отметили важность развития армяно-австрийских отношений в различных направлениях, в том числе политическом и экономическом. Собеседники посчитали необходимым, чтобы правительства двух стран продолжили активный диалог, чтобы придать новый импульс экономическому сотрудничеству, росту торгового оборота.

Себастьян Курц приветствовал происходящие в Армении демократические развития и отметил, что правительство его страны готово оказать необходимую помощь для эффективной реализации программы реформ Армении. В этой связи стороны также отметили важность реализации программ, предусмотренных в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, и ратификации этого соглашения государствами-членами ЕС в максимально краткие сроки.

В ходе встречи стороны также коснулись встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Вене.

 




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