Беседа Пашиняна и Алиева продлилась два часа: к ним вновь присоединились сопредседатели и министры иностранных дел

Беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в гостинице «Бристоль» в Вене продлилась два часа. Как сообщает «Арменпресс», к ним вновь присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел Армении и Азербайджана.

Встреча началась в 14: 00 по ереванскому времени. Вначале встреча проходила в расширенном составе, затем лидеры двух стран остались за закрытыми дверями.

С целью подготовки встречи 28 марта состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти, Эндрю Шофера и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, а также контакты с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В центре обсуждений - процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Пашинян отправился в столицу Австрии вечером 28 марта.

Запланированы его встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом. В центре «Армения» посольства РА в Австрии 29 марта состоится также встреча Пашиняна с представителями армянской общины Австрии.

Проходящая в Вене встреча Пашинян-Алиев - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялось три неофициальных встречи.

В 2018 году Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами установлена «оперативная связь.

Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась также в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ.

22 января 2019г., в ходе состоявшейся в Давосе полуторачасовой встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и дальнейших обсуждениях.