Президент Армении направил телеграмму соболезнования Президенту Казахстана
Президент республики Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Казахстан Касиму-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой военного вертолета Ми-8, произошедшей 27 марта в Жалагашском районе Кызылордской области страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.
Президент Армен Саркисян выразил соболезнования и поддержку родным и близким погибших.
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