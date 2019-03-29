Президент Армении направил телеграмму соболезнования Президенту Казахстана

Президент республики Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Казахстан Касиму-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой военного вертолета Ми-8, произошедшей 27 марта в Жалагашском районе Кызылордской области страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армен Саркисян выразил соболезнования и поддержку родным и близким погибших.