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«Арагац» вышел в финал чемпионата по баскетболу


Первый финалист чемпионата Армении по баскетболу  - «Арагац».

Как передает «Арменпресс», в 1/2 финала «Арагац» на выезде в упорной борьбе обыграл «Артик-Ман Холдинг " со счетом 92-90 и вышел в финал.

Самым результативным игроком встречи был признан Дешан Парсонс («Арагац»), который набрал 27 очков, 9 раз владел мячом, возвращающимся из кольца, и сделал 4 результативные передачи.

В финале лиги «А» «Арагац» померится силами с победителем пары «Арцах» - «Урарту».

 




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