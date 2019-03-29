«Арагац» вышел в финал чемпионата по баскетболу

Первый финалист чемпионата Армении по баскетболу - «Арагац».

Как передает «Арменпресс», в 1/2 финала «Арагац» на выезде в упорной борьбе обыграл «Артик-Ман Холдинг " со счетом 92-90 и вышел в финал.

Самым результативным игроком встречи был признан Дешан Парсонс («Арагац»), который набрал 27 очков, 9 раз владел мячом, возвращающимся из кольца, и сделал 4 результативные передачи.

В финале лиги «А» «Арагац» померится силами с победителем пары «Арцах» - «Урарту».