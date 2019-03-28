В сердце Еревана открылась Площадь Европы

Отныне Ереван будет иметь площадь Европы. В центре города, на Северном проспекте, 28 марта состоялась торжественная церемония открытия.

Вице-спикер НС Ален Симонян отметил, что в преддверии 70-летия основания Совета Европы открытие «Площади Европы» символично.

Как сообщает «Арменпресс», Ален Симонян отметил: «В течение последних 28 лет после установления независимости Армения, будучи преданной общеевропейским ценностям, продолжает строить свое сотрудничество в европейском направлении. За 70 лет своего существования Совет Европы действительно успешно претворял свою ответственность за европейскую систему ценностей и продолжает свою деятельность, ориентированную на человека».

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, которая находится в Ереване, подчеркнула, что Европа не является чисто географическим понятием, а, более того, явлением, которое сплотило вокруг себя людей, говорящих на разных языках, но придерживающихся одинаковых идей.

«Площадь Европы» - напоминанием о том, что Европа - это не абстрактная концепция, а система, включающая в себя свободы и права всех нас», - сказала Лилиан Мори Паскье.

На мероприятии присутствовал также мэр Еревана Айк Марутян, который объявив об открытии площади, вручил свидетельство «Площади Европы» председателю ПАСЕ.