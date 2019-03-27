Армен Саркисян принял делегацию Торговой палаты Америки в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 27 марта принял делегацию Торговой палаты Америки в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата Президента Армении, в ходе встречи члены торговой палаты Америки представили свою деятельность, основные программы и предстоящие задачи.

Президент Армен Саркисян отметил, что международные компании, входящие в Торговую палату Америки в Армении, в ходе своей деятельности способствовали формированию новой деловой культуры и ценностей.

Президент республики подчеркнул, что Торговая палата Америки в Армении имеет большой потенциал, правильная реализация которого принесет большую пользу экономике Армении, а сама структура может сыграть более действенную роль в продвижении бизнес-среды Армении.