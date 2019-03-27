Правительство Армении обсуждает 89 инвестиционных программ

В Армении 49 инвестиционных программ стоимостью 765 млн долларов оценены как реалистичные и находятся на этапе реализации. Некоторые находятся на стадии обсуждения. Как сообщает «Арменпресс», об этом в докладе о ходе и результатах программы правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На данный момент в стадии обсуждения с правительством находятся 89 инвестиционных программ на общую сумму 3.1 млрд драмов, 49 из них, общей стоимостью 765 млн долларов, оценены как реалистичные. И, по сути, мы можем констатировать, что находятся на том или ином этапе реализации. Еще несколько программ, в пределах 2 млрд 337 млн долларов, находятся на этапе обсуждений» - сказал премьер.

Он констатировал, что в 2018 году мы имеем рекордное количество импорта капитальных товаров. 33% импорта в прошлом году составили капитальные товары. Это те товары, которые импортируются для ведения бизнеса. Они привозятся для осуществления какой-то деятельности.