Армения технически готова к началу диалога с ЕС о либерализации визового режима

Армения и ЕС продолжают углублять сотрудничество в сфере либерализации визового режима. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по международным связям Рубен Рубинян в ходе мероприятия под названием «Армения на пути к Европе», отметив, что в этом контексте очень важно начало диалога о либерализации визового режима.

«Важно отметить, что представители ЕС недавно объявили о своей поддержке начала этого диалога и заявили, что Армения технически к этому готова. Теперь этот вопрос носит более политический характер и связан с политическим решением стран-членов ЕС. Мы активно работаем в этом направлении, мы работаем со странами-членами ЕС, чтобы как можно скорее начать диалог, и мы считаем, что это будет важным посланием для армянского народа и важным сообщением для всех людей, которые борются и достигают демократии», - заключил Рубинян.