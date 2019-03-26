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Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани


Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с наводнением, ставшим причиной гибели десятков людей. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Глубоко потрясен вестью о гибели десятков людей в результате сильных наводнений в дружественном Иране.

От имени армянского народа и лично от себя выражаю глубокие соболезнования Вам и дружественному народу Ирана, передаю слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших.

Армения готова в эту тяжелую минуту поддержать дружественный народ Ирана и оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы”.




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