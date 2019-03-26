Передовые подразделения ВС Армении предотвратили инженерные работы противника

На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы 26 марта, около 16:30, подразделения вооруженных сил Азербайджана попытались провести инженерные работы в направлении своих позиций, расположенных вблизи села Бердаван, и приблизить свои позиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, не подчиняясь предупреждениям передовых подразделений армянских подразделений, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям. Противник был заглушен ответным огнем, инженерные работы были приостановлены.

С армянской стороны потерпевших нет.