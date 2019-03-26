Армен Саркисян встретился с председателем Армянского всеобщего благотворительного союза Перчем Седракяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем Армянского всеобщего благотворительного союза (АВБС) Перчем Седракяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Армен Саркисян, который с 2016 года является членом Центрального совета директоров АВБС, говорил с Перчем Седракяном о текущих и предстоящих программах АВБС, особо отметил важность тех образовательных, культурных и гуманитарных мероприятий, которые преследуют цель привить в молодом поколении армянской диаспоры интерес к богатому национальному наследию и традициям. Приветствуя все более расширяющуюся деятельность организации в Армении, президент республики высоко оценил вовлеченность Союза в дело решения задач общеармянского значения.

В ходе встречи президент Армен Саркисян и Перч Седракян обсудили также взаимоотношения Армения – диаспора. Говорили о миссии АВБС , направленную на развитие, укрепление этих взаимоотношений и реализацию программ во благо Армении.