Никол Пашинян на стадионе будет следить за футбольным матчем Армения - Финляндия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года Армения-Финляндия.

Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр РА на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с капитаном сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном и президентом Федерации футбола Армении Артуром Ванецяном:

“Сегодня в 21: 00 мы идем на Республиканский стадион на футбол”.

Матч Армения-Финляндия состоится 26 марта в 21:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна.

Национальная сборная Армении по футболу в рамках отборочного этапа Евро-2020 23 марта провела первую встречу на поле соперника, уступив сборной Боснии и Герцеговины со счетом 2-1.