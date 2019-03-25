Премьер-министр встретился с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в административном комплексе министерства обороны встретился с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников оперативного сбора Вооруженных сил Республики Армения, премьер-министр Пашинян отметил, что встреча является хорошей возможностью для обсуждения различных вопросов повестки развития нашей страны.

В своей речи глава правительства коснулся текущей экономической ситуации в стране, рассказал о шагах по реализации экономической революции и модели экономического развития, подчеркнув, что благоприятная экономическая ситуация будет способствовать быстрому решению проблем в Вооруженных силах. В этом контексте Никол Пашинян представил направленные на создание благоприятных условий для военнослужащих и решение социальных вопросов шаги государства, которые будут продолжительными и будут направлены на достижение ощутимых результатов для военнослужащих Вооруженных сил.

Отвечая на вопросы участников оперативного сбора Вооруженных сил, премьер-министр Пашинян коснулся внешнеполитических вызовов Армении, региональной военно-политической ситуации и развития событий, подробно рассказал о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, представил детали последней встречи с премьер-министром Грузии и др.