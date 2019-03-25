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Будет созвано внеочередное заседание НС


По распоряжению председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна, согласно ст.100 Конституции и ст.41 конституционного закона “Регламент НС”, по инициативе правительства 26 марта будет созвано внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.




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