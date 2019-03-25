Индекс экономической активности Армении в феврале вырос на 6,5%

Индекс экономической активности Армении в январе-феврале 2019 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как сообщает Арменпресс, Национальный статистический комитет Армении представил текущую оперативную сводку основных макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое положение страны.

В феврале 2019 строительная отрасль выросла на 21,6%. Торговый оборот вырос на 13,1%, а объем предоставленных услуг увеличился на 17,5%.

Объем производства электроэнергии снизился на 21 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс потребительских цен увеличился на 1,3%, а индекс промышленного производства снизился на 1%. Объем промышленного производства снизился на 1,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 4,9% (174 854 драмов). Среднемесячная номинальная заработная плата в государственном секторе увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, а в частном секторе - 4,9%.

Объем внешнеторгового оборота в феврале 2019 года сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: экспорт сократился на 11,6%, а импорт - на 5,6%. Обменный курс драма по отношению к доллару США в феврале 2019 года составил 487.10 драмов.