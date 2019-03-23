Курды отметили свой самый древний и самый любимый общенациональный праздник— Новруз

В Малом зале филармонии им. АрноБабаджаняна представители курдской общины Армении провели мероприятие, отметив свой самый древний и самый любимый общенациональный праздник —Новруз.

Как передает Арменпресс, депутат НС РА от фракции «Мой шаг» Князь Хасанов поздравил курдскую общину, что этот ревний праздник берет начало еще с языческих времен.

«Сегодня курды всего мира разжигают костры, и весь день поют и танцуют вокруг них. Когда началась борьба курдов под руководством нашего лидера Абдуллы Оджалана, этот праздник приобрел новый смысл, став символом национально-освободительного движения курдов. В Турции празднование Новруза запрещено для курдов, но наш народ не испугать ничем – миллионы людей вышли на праздник, поздравляя друг друга», - сказал он.

Глава комитета «Курдистан» Женя Амирян отметила, что Новруз празднуется уже 2631 год, и костры этого праздника дарят свои краски всему курдскому народу.

«От этого огня зависит многое – единение, верность, преданность своему народу. Этот огонь не угасал 2631 год, не угаснет и впредь», - сказала она.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 21 марта направил поздравительное послание представителям курдской общины Армении в связи с Новым годом – Новрузом.

В послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю представителей курдской общины Армении с Новым годом – Новрузом.

Новруз один из древних и самых любимых общенациональных праздников курдов. Он совпадает с весенним равноденствием и воспринимается как символ пробуждения природы и начало нового года.

Пусть этот весенний праздник, символизирующий новую жизнь, станет началом на пути исполнения желаний для курдских друзей, являющихся частью равноправной братской семьи Армении.

Пусть Новый год будет годом мира, солидарности, новых достижений и успехов.

Желаю курдской общине Армении благоденствия, счастья и решимости вместе строить свободную, справедливую и благополучную страну для всех нас”.